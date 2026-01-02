Yüzyıllardır geleneksel tıbbın en değerli öğelerinden biri olarak kabul edilen tarçın, modern laboratuvar ortamlarında yapılan klinik çalışmalarla rüştünü ispatladı. Özellikle sabahları aç karnına tüketilen tarçınlı suyun, karaciğerdeki yağ birikimini azalttığı ve vücudu toksinlerden arındırdığı gözlemlendi.

KAN ŞEKERİNDE "İNSÜLİN" ETKİSİ

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki California Üniversitesi'nde görev yapan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Robert Lustig, tarçının metabolizma üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Dr. Lustig, tarçın içerisinde bulunan "sinnimaldehit" bileşiğinin, hücrelerin insülin duyarlılığını artırarak glikozun kandan hücrelere geçişini kolaylaştırdığını belirtti. Bu durumun, tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde düşürdüğünü vurgulayan uzman, baharatın sadece bir aroma verici değil, biyokimyasal bir düzenleyici olduğunu ifade etti.

KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI DOĞAL KALKAN

Karaciğer sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz Hepatolog Prof. Dr. Mark Thursz, tarçının antioksidan kapasitesinin karaciğer enzimlerini dengelediğini dile getirdi.

Prof. Thursz, düzenli tüketilen tarçınlı suyun, oksidatif stresi azaltarak karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Bilim insanı, özellikle "kumarin" oranı düşük olan Seylan tarçınının tercih edilmesinin, karaciğer dokusunu korumak adına daha güvenli bir yol olduğunu sözlerine ekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Diabetes Science and Technology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, tarçın ekstresinin açlık kan şekerini ile oranında düşürebildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bir çubuk tarçının kaynamış suda yaklaşık 10 dakika demlenmesiyle elde edilen içeceğin, sindirim sistemindeki karbonhidrat parçalanmasını yavaşlatarak yemek sonrası ani şeker yükselmelerini engellediğini belirtti.