Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Uyku apnesi tanısı bulunan Muhittin Böcek’in günde 21 farklı ilaç kullandığı belirtilirken, acil olarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Başkan Böcek, daha önce de benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti.

Böcek’in sağlık durumuna ilişkin hastanede yapılan kontrollerin ardından nasıl bir karar verileceği merak konusu olurken, yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.