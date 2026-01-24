Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin yerin 11,04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya’da da hissedildi.

Depremin ardından Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili tüm kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu. Yerlikaya, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yıkıcı bir deprem beklentisi yok

Sarsıntı sonrası Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, depremin büyük bir kırılmayı tetikleyecek nitelikte olmadığını vurguladı. Üşümezsoy, bölgede 6’nın üzerinde yıkıcı bir deprem beklentisinin bulunmadığını ifade etti.

Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı: "

"Bu depremlerle büyük bir depremi tetikleyecek bir alan yok. 6'nın üstünde bir deprem beklenmiyor bölgede. Eğer bu kayalar tek bir parça halinde kırılırsa 6,1’in üzerinde bir deprem üretebilir. Ancak ayrı ayrı kırılmaları durumunda yaklaşık 6 civarında depremler oluşur. Daha küçük segmentlerde ise 5,1–5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. Bu fayın üzerinde değil de daha uzakta, farklı bir segmentte bir kırılma oluşursa, orada yeni depremler üretme potansiyeli ortaya çıkabilir. Buradaki faylar birbirine paralel, yan yana dizilmiş ama doğrudan bağlantısı olmayan ardışık segmentlerdir. Şunu net olarak söyleyebilirim: Bu tür küçük depremler, bu modelde büyük bir depremi tetikleyecek bir mekanizma göstermiyor.

Şu anda ekip arkadaşlarımızdan daha net veriler alacağım. Ancak şu anki gözlemlerime göre durum şimdilik sakin görünüyor. Bu nedenle özellikle soğuk havada insanların panikleyip dışarı çıkmasına gerek yok; bu, rutin olarak izlenen bir sismik hareketlilik. Eğer yeni bir kaya bloğunun beklenmedik bir süre içinde kırıldığına dair veriler gelirse, o zaman normal rutinin dışında bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz.

Bunlar birbirine paralel dizilmiş ama birbiriyle bağlantısı olmayan faylar. Büyük bir depremi tetikleyecek bir deprem beklemiyorum. 6'lık deprem olabilir belki ama 6.5'u bulan bir deprem beklemiyorum."