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Kaynak: Haber Merkezi

Gümüş piyasasında yeni haftayla birlikte hareketlilik devam ediyor.

Ons gümüş 66,54 dolar seviyesinde işlem görürken, gram gümüş ise 103,50 TL civarında seyrediyor.

Fiyatlardaki yükselişin ardından yatırımcılar, değerli metalin yılın geri kalanında nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor.

Monarch PMS’nin 2026 sonuna yönelik hazırladığı üç senaryolu tahmin ise piyasada dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

TEMEL SENARYODA 85 DOLAR BEKLENTİSİ

Monarch PMS’nin yüzde 55 olasılık verdiği temel senaryo, üç seçenek arasında en yüksek ihtimalli tablo olarak öne çıkıyor.

Bu senaryoya göre gümüşte yükseliş trendinin devam etmesi ve ons fiyatının yıl sonunda 70-85 dolar aralığına ulaşması bekleniyor.

Tahminin gerçekleşmesi için Fed’in eylül ayına kadar faiz oranlarını sabit tutması, enerji fiyatlarının normalleşmesi ve reel getirilerin istikrar kazanması öngörülüyor.

Aynı senaryoda ons altın için ise 4 bin 300-4 bin 700 dolar aralığında fiyat beklentisi bulunuyor.

İYİMSER SENARYODA GÜMÜŞ 120 DOLARA ÇIKABİLİR

Kurumun yüzde 25 olasılık verdiği iyimser senaryo, gümüş yatırımcıları açısından daha güçlü bir tabloya işaret ediyor.

Bu senaryoda ABD iş gücü piyasasının zayıflaması ve Fed’in daha gevşek bir para politikasına yönelmesi temel unsurlar arasında yer alıyor.

Kurumsal yatırımcı talebinin artması ve fiziki gümüş arzında sıkışma yaşanması halinde değerli metalde sert bir yükseliş görülebileceği değerlendiriliyor.

Bu şartların gerçekleşmesi durumunda ons gümüşün 95-120 dolar seviyesine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Aynı tabloda ons altının da 5 bin-5 bin 600 dolar aralığına yükselmesi bekleniyor.

OLUMSUZ SENARYODA 55 DOLARA GERİLEYEBİLİR

Monarch PMS’nin yüzde 20 ihtimal verdiği olumsuz senaryo ise gümüş açısından düşüş riskine dikkat çekiyor.

Bu tabloda Fed’in eylül ayında faiz artırması ve reel getirilerin yükselmesinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde ons gümüşün 45-55 dolar aralığına gerileyebileceği öngörülüyor.

Olumsuz senaryoda ons altının da 3 bin 400-3 bin 900 dolar seviyelerine çekilebileceği tahmin ediliyor.

FED VE ARZ DENGESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Monarch PMS’nin üç senaryosu, gümüş fiyatlarında yıl sonuna kadar Fed politikası ve fiziki arz koşullarının belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Özellikle faiz politikası, reel getiriler, kurumsal yatırımcı talebi ve fiziki gümüş arzındaki gelişmelerin fiyatların hangi senaryoya yaklaşacağını belirlemesi bekleniyor.

Mevcut tabloda kurumun en yüksek olasılığı verdiği temel senaryoda, ons gümüş için yıl sonu beklentisi 70-85 dolar aralığında bulunuyor.