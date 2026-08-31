Norveç’in Svalbard takımadalarında Türk vatandaşları artık mülk sahibi olabiliyor ve ikamet hakkı elde edebiliyor. Kuzey Kutup Noktası’na yaklaşık bin kilometre mesafedeki adalarda Türk şirketleri ticari faaliyet yürütebilirken, öğrenciler de eğitim görebiliyor.
Türk vatandaşları için yeni dönem başlıyor: O ülkede mülk edinebilecekler
Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında Türk vatandaşları için yeni dönem başladı. Anlaşmayla birlikte Türkler bölgede mülk edinebilecek, ikamet edebilecek; şirketler ticari faaliyet yürütebilecek ve öğrenciler eğitim alabilecek.Kaynak: Diğer
Ancak bu coğrafyada yaşam oldukça çetin şartlar barındırıyor. Sıcaklıkların eksi 50 dereceye kadar gerilediği bölgede, kutup ayısı tehlikesi sebebiyle yerleşim alanlarının dışına silahsız çıkılmasına izin verilmiyor.
Haberler.com'da yer alan habere göre, Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında Türkiye için yeni bir süreç resmen başladı. Kuzey Kutup Noktası’na yaklaşık bin kilometre mesafedeki adalara yönelik olarak geçen sene TBMM tarafından onaylanan anlaşma sayesinde, Türk vatandaşlarına bu bölgede mülk sahibi olma ve yaşama hakkı tanındı.
Anlaşmayla birlikte Türkiye'nin bölgedeki bilimsel faaliyetleri de hız kazandı. TÜBİTAK tarafından Kutup Araştırmaları Merkezi açılırken, Türk bilim insanları Svalbard'da çalışmalarına başladı.
Başlayan bu yeni dönemde yalnızca bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmayıp ekonomik alanda da önemli fırsatlar elde ediliyor. Svalbard'da yer alan Türk şirketleri ticaret, balıkçılık ve endüstri kollarında ticari faaliyet yürütme ve gayrimenkul mülkiyeti edinme hakkına sahip olacak.
Türk öğrenciler de Svalbard Üniversitesinde eğitim alma imkanından yararlanabilecek.
Türk bilim heyetinin yanı sıra takımadaları hükümet düzeyinde ziyaret eden ilk isim ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır oldu.
Svalbard sağladığı bu avantajların yanı sıra oldukça sert yaşam koşullarına ev sahipliği yapıyor. Takımadalarda termometreler yılın bazı dönemlerinde eksi 50 dereceyi görebiliyor.
Coğrafi koşulların zorlukları sağlık sistemini de doğrudan etkiliyor. Bölgedeki hastane imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle hamilelerin doğum yapmak üzere Oslo ya da Alesund'a seyahat ettiği ifade ediliyor.
Son anlarını yaşayan hastalar tedavi için ana karaya nakledilirken, Svalbard'da ani şekilde vefat edenlerin naaşları ise defnedilmek üzere yine ana karaya naklediliyor.
Svalbard, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Norveç egemenliğine girdi.
Takımadalardaki dikkat çeken bir başka unsur ise kutup ayıları. Bölgede kutup ayılarının insanlardan daha fazla olduğu ve zaman zaman saldırıların yaşandığı belirtiliyor.
Bu nedenle yerleşim merkezlerinin dışına çıkarken silah bulundurulması gerekiyor. Buna karşılık kutup ayılarının öldürülmesine de sıkı sınırlamalar uygulanıyor ve kurallara aykırı şekilde öldürülmeleri ağır para ve hapis cezalarına yol açabiliyor.