Türk vatandaşları için yeni dönem başlıyor: O ülkede mülk edinebilecekler

Coğrafi koşulların zorlukları sağlık sistemini de doğrudan etkiliyor. Bölgedeki hastane imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle hamilelerin doğum yapmak üzere Oslo ya da Alesund'a seyahat ettiği ifade ediliyor.

Son anlarını yaşayan hastalar tedavi için ana karaya nakledilirken, Svalbard'da ani şekilde vefat edenlerin naaşları ise defnedilmek üzere yine ana karaya naklediliyor.