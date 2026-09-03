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Şu sıralar 66,45 dolar seviyelerinden işlem gören gümüşte, uzun vadeli projeksiyonlar yükseliş eğilimini desteklese de kısa vadeli göstergeler henüz net bir sinyal üretmiyor. Piyasalar, fiyatın bu dar koridordan hangi yöne doğru patlama yapacağını yakından izliyor.

YÜKSELİŞ İÇİN İLK HEDEF 67 DOLAR

CNBC-e verilerine dayanan analizlere göre, gümüşte yeni bir ralli başlayabilmesi için ilk etapta 67 dolar direncinin aşılması şart. Ancak asıl zorlu sınav, 50 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA 50) ve Ichimoku bulutunun kesiştiği 67,82 dolar bölgesinde yaşanacak. Fiyatın 67 - 67,82 dolar bandını hacimli bir şekilde yukarı yönlü kırması, boğaların (alıcıların) kontrolü tamamen ele almasını sağlayabilir.

Hacimle desteklenen böyle bir kırılım senaryosunda ilk durak 69,50 dolar olacakken, yükselişin devamında 71,16 ve 73,70 dolar seviyeleri radar alanına girecek.

FİBONACCİ DESTEĞİ: 65-65,50 DOLAR ARALIĞI KRİTİK

Yukarı yönlü atakların cılız kalması halinde gözler yatırımcıların savunma hattına çevrilecek. VPVR hacim profili ve yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesinin kesiştiği 65 - 65,50 dolar bölgesi, gümüş için adeta bir "kale" niteliği taşıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunması yükseliş umutlarını canlı tutacakken, bu desteğin kırılması kısa vadeli görünümü bozarak aşağı yönlü baskıyı artırabilir.

SATIŞ BASKISI DERİNLEŞİRSE NE OLUR?

Gümüş 67,50 dolar civarındaki direnç bölgelerinden reddedilir ve satıcılar güç kazanırsa, düşüş senaryosu devreye girecek. Bu aşamada piyasanın nabzı 64,50 dolar desteğinde atacak.

64,50 doların altında kalıcı fiyatlamalar görülmesi, satış baskısını ivmelendirerek sırasıyla 64,00, 62,50 ve 61,17 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Düşüş senaryosuna pozisyon alanlar için trendin bozulduğunu teyit eden kritik 'stop-loss' (zarar kes) seviyesi ise 69,20 dolar olarak öne çıkıyor.

BÜYÜK KIRILIM KAPIDA MI?

Özetle gümüş, yoğun işlem hacminin ve kritik hareketli ortalamaların arasında yön arayan bir sarkaç gibi hareket ediyor. Kısa vadede 66,43 ile 67,52 dolar arasındaki bölge, yüksek volatilite (oynaklık) riskine işaret ediyor.

Uzmanlar, yatırımcıların bu dar bandın dışına çıkılmasını ve bu kırılımın yüksek işlem hacmiyle onaylanmasını beklemesi gerektiği konusunda hemfikir. Önümüzdeki günlerde yukarıda 67 dolar, aşağıda ise 64,50 dolar eşikleri, gümüşün yeni rotasını tayin edecek anahtarlar olacak.