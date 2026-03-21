Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan Karaca Mağarası, damla taşı oluşumlarının zenginliğiyle her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.





Dikitler, sarkıtlar, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, inciler ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, iç nemin korunması ve doğal beyaz renklerin bozulmaması için her yıl kasım ayında ziyarete kapatılıyor.





İl merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Karaca Mağarası, geçen sürede tamamlanan bakım ve onarım çalışmalarının ardından Ramazan Bayramı ile birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.





Erzurum’dan gelen Gökhan Tahsin Çalıkoğlu yaptığı açıklamada, yıllar önce ziyaret ettiği mağaraya tekrar gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek hayranlığını dile getirdi.





Çalıkoğlu, mağarada adeta tarihin zaman içindeki dönüşümünün yaşandığını ifade ederek, "Herkesin eline sağlık. Mağara çok güzel bir şekilde restore edilmiş. Mağaranın her köşesine rahatlıkla, güven içerisinde ilerleyebiliyoruz." dedi.





Ailesiyle birlikte mağarayı gezen Elif Çalıkoğlu ise "Büyülendim açıkçası. Burası çok güzel, çok güzel bir şekilde oluşmuş." şeklinde konuştu.

Begüm Bektaş da Karaca Mağarası’nı çok beğendiğini ve sık sık fotoğraf çekmeye çalıştığını sözlerine ekledi.







