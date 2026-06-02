Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Halis Pekin ile eşi Arzu Pekin arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Olay, saat 14.15 sıralarında Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde bulunan odunluk alanda başlayan tartışmanın ardından Halis Pekin'in, eşi Arzu Pekin'e odunla saldırdığı öne sürüldü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırının ardından Arzu Pekin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Halis Pekin kendisine ait kamyonetle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi olay yeri çalışmalarının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheliye ait kamyonet daha sonra Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik güçleri, Halis Pekin'in yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.