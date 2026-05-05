Türk sinemasının unutulmaz kadın yıldızlarından biri olan Bubikoğlu, uzun süredir setlerden uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını koparmıyor. 1973 yılında Yaban filmiyle sinemaya adım atan sanatçı; Ah Nerede, Gırgıriye ve Vahşi Gelin gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

Kariyeri boyunca Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Türk sinemasının dev isimleriyle başrol paylaşan Bubikoğlu, bugünlerde daha çok ailesine ve kişisel ilgi alanlarına zaman ayırıyor. Buna rağmen Instagram’da yaptığı paylaşımlar, takipçilerini adeta Yeşilçam’ın altın yıllarına götürüyor.

“GÜNEŞLİ GÜNLER İYİ GELİR”

Son paylaşımında güneşli bir günün keyfini çıkardığı anları paylaşan usta oyuncu, doğal güzelliği ve şıklığıyla büyük beğeni topladı. Fotoğraflarına “Güneşli bir gün daima iyi gelir” notunu düşen Bubikoğlu, sadeliğiyle de dikkat çekti.

2004 yılında sinemaya ara veren sanatçı, gözlerden uzak ama huzurlu bir yaşam sürse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiş değil. Son paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

KEŞFEDİLME HİKAYESİ

Gülşen Bubikoğlu’nun kariyer yolculuğu, 1973 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmayla başladı. Yarışmada Necla Nazır’ın ardından ikinci olan oyuncu, bu derece sayesinde sinema dünyasına adım attı.

Yıllar sonra Türker İnanoğlu, yarışma sonuçlarının perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak dönemin yapım şirketlerinin dereceye giren isimleri kendi aralarında paylaştığını ifade etti. Bubikoğlu’nun ikinci sırada yer almasının da bu planın bir parçası olduğu öne sürüldü.

Aynı yıl içinde Erler Film çatısı altında çekilen “Yaban” filmiyle başrol deneyimi yaşayan sanatçı, kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı. 1975 yılında Türker İnanoğlu ile evlenen Bubikoğlu, uzun yıllar süren başarılı kariyerinin ardından 2004’te sinemayı bıraktı.

2024 yılında eşini kaybeden sanatçı, bugün sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürüyor.