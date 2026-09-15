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Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. İlk duruşma öncesinde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, olay gecesine ilişkin olduğu öne sürülen ses kaydı hakkında açıklamalarda bulundu.

Eminoğlu, söz konusu kaydın orijinalini savcılıkta dinlediğini ileri sürdü.

“GEL, ŞİMDİ SENİ ATACAĞIM”

Kervan Eminoğlu, savcılıkta kendisine analiz amacıyla ses kaydının dinletildiğini öne sürerek kayıtta Tuğyan'ın, “Gel gel, şimdi seni atacağım” dediğini iddia etti.

Eminoğlu'nun anlatımına göre Güllü'nün “Sebep ne?” sorusuna ise Tuğyan'ın “Sebep çok” şeklinde yanıt verdiği ileri sürüldü.

Söz konusu ifadeler Eminoğlu'nun iddiasına dayanırken, kaydın içeriğine ilişkin resmi makamlardan aktarılan bir doğrulama haberde yer almadı.

GÖRÜNTÜLERLE OYNANDIĞI İDDİASI

Güllü'nün ölümünden önceki son anlarını içerdiği belirtilen görüntüler hakkında da daha önce “kesildi” ve “üzerinde oynandı” iddiaları gündeme gelmişti.

ATV'nin haberine göre Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, olayın ardından görüntüleri ilk izleyen kişinin kendisi olduğunu belirterek daha sonra görüntülere ekleme ve çıkarmalar yapıldığını öne sürdü.

KANLI PİJAMA ESKİ NİŞANLININ EVİNDEN ÇIKTI İDDİASI

Haberde dikkat çeken bir başka iddia ise Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi üzerinde bulunduğu belirtilen pijamayla ilgili oldu.

Kanlı olduğu öne sürülen pijamanın Kervan Eminoğlu'nun evinde saklandığı iddia edildi. Pijamanın neden burada bulunduğu ve neden saklandığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

YOĞUN BAKIM GÖRÜNTÜLERİ DE GÜNDEME GELDİ

Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşirelik yaptığı döneme ait olduğu belirtilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Gülter'in yoğun bakımda yatan hastaların bulunduğu ortamda halay çektiği görüldü.

Gülter'in o dönemde hastalara şiddet uyguladığı da iddia edilirken, haberde bu iddiayı doğrulayan resmi bir bilgiye yer verilmedi.