2020 yılında kaybolan ve öldürüldüğü düşünülen Gülistan Doku hakkında açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor. Sonel’in İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişi yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİNİN LİSTESİ

1-Zeinal ABAKAROV: ALANYA (Gülistan'ın sevgilisi)

2-Engin YÜCER: ALANYA (Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)

3-Cemile Yücer: ALANYA (Zeinal'ın annesi)

4-Uğurcan AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

5-Erdoğan ELALDI: ANTALYA MERKEZ (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)

7.⁠ ⁠Gökhan ERTOK: ANKARA (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8.⁠ ⁠Savaş GÜLTÜRK: ELAZIĞ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9.⁠ ⁠Süleyman ÖNAL: TUNCELİ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10.⁠ ⁠Celal ALTAŞ: TUNCELİ

11.⁠ ⁠Nurşen ARIKAN: TUNCELİ

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de Munzur Üniversitesi’nde öğrenci olan Gülistan Doku 5 Ocak 2020’de kayboldu. Yapılan soruşturmada yurttan ayrıldıktan sonra minibüse bindiği tespit edildiyse de sonrasında nereye gittiği bulunamadı. Telefonu son sinyali Uzunçayır Barajı'nda verdi. Öldürüldüğü düşünülen genç kadının cansız bedeni aylarca barajda aransa da bulunamadı. Soruşturma uzun süre ilerleyemedi. Gülistan Doku’nun ailesi yıllardır adalet mücadelesi veriyor.