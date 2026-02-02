6 senedir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, soruşturmanın ilk günden itibaren 'intihar' iddiası etrafında şekillendirildiğini ifade ederek, dönemin Tunceli Valisi ve bazı kamu görevlilerini işaret etti.

Aygül Doku, dosyanın artık cinayet şüphesiyle ele alındığını ve kamuoyuyla paylaşılamayan kritik bilgilere ulaşıldığını ifade etti.

'VALİYE GÜVENİN'

Evrensel’den Elif Ekin Saltık’a açıklamalarda bulunan Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in süreci doğrudan yönettiğini ve aile üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti. O dönem İŞKUR İl Müdürü dahil bazı kamu görevlilerinin aileye, "Valiye güvenin, kızınız intihar etti" yönünde telkinde bulunduğunu belirten Doku, yas tutmalarına dahi izin verilmediğini ifade etti.

Aygül Doku, aileye destek için gönderildiği ifade edilen sosyologların da süreci izleme ve kontrol etme amacıyla kullanıldığını öne sürerek, "Basınla ve halkla temas kurmamızı engellemek için her yol denendi. Köprü başında oyalanırken dosyanın üzeri örtülüyordu" ifadelerini kullandı.

'SİZİ KANDIRIYORLAR'

Arama çalışmalarına katılan bazı dalgıçların daha sonra kendileriyle iletişime geçtiğini aktaran Doku, "Bize 'Burada kimse yok, sizi kandırıyorlar’ dediler. Gülistan’ın orada olmadığı bilindiği halde aramalar sürdürüldü. Amaç katili korumaktı" ifadelerini kullandı.

Aygül Doku, devlet yetkilileri ve yargı birimlerinin de artık intihar tezinin geçerliliğini yitirdiğinin farkında olduğunu belirtti.

"6 yıl sonra bir sır öğrendik" sözlerini sarf eden Doku, baş şüpheli olarak anılan Zaynal Abarakov ve ailesinin yurt dışına çıkarıldığına dair iddiaları hatırlatarak, ellerindeki bilgi ve belgelerin dosyanın seyrini değiştirecek güçte olduğunu söyledi.

Gizlilik kararı sebebiyle ayrıntı paylaşamayacağını ifade eden Doku, soruşturmayı kapatmaya çalışan herkesin sorumlulukla karşı karşıya kalacağını belirtti.

'CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞE EDİYORUZ'

Aile olarak can güvenliklerinden endişe ettiklerini dile getiren Aygül Doku, "Eğer ailemizden birinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu dönemin valisidir. Gülistan bulunana, sorumlular yargı önüne çıkana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Güvenlik kameraları, telefon kayıtları ve tanık beyanlarına rağmen yürütülen arama çalışmalarından bugüne kadar sonuç alınamadı.