Araç sahipliğinde yeni dönem: Donanımlar kilitleniyor
Teknolojinin hızla gelişmesi, otomobil sahipliği kavramını kökünden değiştiriyor. Artık bir aracı satın almış olmanız, o aracın içindeki tüm donanımları özgürce kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor.
Arabada abonelik şoku: Koltuk ısıtma ve şerit takip artık ücretli
Otomotiv sektöründe yazılım kilidi dönemi büyüyor. Tesla başta olmak üzere dev markalar, koltuk ısıtma ve şerit takip özelliklerini aylık aboneliğe bağladı. Tüketiciler tepkili.
Tesla'nın öncülüğünü yaptığı; Rivian, Lucid Motors, Ford ve General Motors gibi otomotiv devlerinin de hızla adapte olduğu yeni sistemde, koltuk ısıtmadan otonom sürüş asistanlarına kadar pek çok donanım "yazılım kilidi" ile sınırlandırılıyor. Kullanıcılar, fiziksel olarak araçta bulunan bu özellikler için ek ücret ödemeye zorlanıyor.
Tesla'dan FSD hamlesi: 15 bin dolarlık paket tarihe karıştı
Abonelik modelinin sektördeki en büyük savunucusu Tesla, Şubat 2026 itibarıyla gelir stratejisinde dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.
Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre, Tam Otonom Sürüş (FSD) paketi için daha önce sunulan 15 bin dolarlık tek seferlik ödeme seçeneği tamamen rafa kaldırıldı. Tesla sahipleri artık bu gelişmiş teknolojiye erişebilmek için aylık 99 dolarlık bir abonelik bedeli ödemek durumunda.
Standart güvenlik özellikleri bile parayla açılıyor
Yeni abonelik furyası yalnızca lüks konfor donanımlarıyla sınırlı kalmıyor; temel güvenlik asistanları da bu kısıtlamalardan nasibini alıyor. Ocak ayında devreye giren son güncellemelerle birlikte, daha önce standart hız sabitleyici paketinde yer alan şerit takip sistemleri artık ekstra abonelik gerektiriyor.
Ayrıca, akıllı telefon üzerinden aracı uzaktan çalıştırma gibi pratik çözümler de ücretli hale getirildi. Ortaya çıkan bu tablo, bazı lüks segment araçların standart güvenlik donanımı açısından Toyota Corolla gibi daha erişilebilir modellerin bile gerisinde kalmasına yol açıyor.
Jd power verisi: tüketiciler uygulamadan rahatsız
Otomobil üreticileri bu yeni stratejiyi kullanıcılara "kişiselleştirilebilir konfor ve esneklik" kılıfıyla sunsa da, tüketici cephesinde ciddi bir tepki dalgası büyüyor.
Sektörün saygın araştırma şirketlerinden JD Power tarafından yayımlanan güncel veriler, araç sahiplerinin bu gelir modelinden büyük rahatsızlık duyduğunu ortaya koydu.
"Zaten parasını ödediğimiz bir donanımı kullanmak için neden tekrar kira ödüyoruz?" şeklinde yükselen şikayetler, markaların müşteri sadakatini önümüzdeki dönemde ciddi şekilde test edecek gibi görünüyor.