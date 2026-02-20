Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 2 binden fazla gündür haber alınamıyor.

'BAZI ŞÜPHELİLER İTİRAFTA BULUNDU'

Ailenin avukatı Ali Çimen, bazı şüpheli kişilerin soruşturmanın kendilerine yöneldiğini fark edince itirafta bulunduğunu ve dosyanın kritik bir aşamaya girdiğini belirtti.

Dosya avukatı Çimen, dosyanın en başından beri örtbas edilmek istendiğini fakat mücadele ile bunun önlendiğini ifade etti.

Gülistan Doku'nun suda intihar ettiği yönünde "kurmaca bir örgü" oluşturulduğunu hatırlatan Çimen, Doku'nun 220 gün boyunca Dinar Köprüsü altındaki baraj gölünde arandığını belirterek, aramaların üç defa durduğunu, sonra tekrar başladığını belirtti.

Çimen, “Biz ona baraj oyunu diyorduk. Baraj oyunu oynandı orada. Aslında Gülistan'ın intihar ettiğine ilişkin olarak dosyada herhangi bir delil yoktu. Diyarbakır'a gelmeyi düşünüyordu. Yani intihar etmesini gerektiren bir durum da yoktu. Ama Gülistan Doku dosyasında intiharla olay örtbas edilmek istendi. Biz dosyaya müdahil olduktan sonra köprüde tutulan suya düşen bir nesnenin Gülistan şeklinde algılatılmasına yönelik tutanağa itiraz etmiştik. Bilirkişiye gitmişti. Bilirkişi raporunda kesinlikle o sırada suya düşen bir nesne olmadığını söylemişti. Aslında dosyamızın erken aşamasında intihar tezi çökmüştü. Ama dosya herhangi bir şekilde insan öldürme şeklinde değerlendirilmediği için, bir ilerleme sağlayamamıştık” sözlerini sarf etti.

ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİSİ DETAYI

Dosyanın ilk aşamasında Gülistan Doku örtbasının resmiyete kavuşmasına engel olmayı başardıklarını ifade eden Çimen, dosyada bugüne kadar 3 başsavcının değiştiğini ve şu anki savcının 5'inci savcı olduğunun altını çizdi.

Yeni savcının dosyayı daha derinlemesine ele aldığını ve delillerin toplandığını ifade eden Çimen, faillerden ulaşıp itirafta bulunanlar olduğunu duyurdu.

"Artık failler arasından da bize ulaşanlar oldu" diyen Çimen, "İşte Gülistan Doku örtbasında kendilerinin görev aldığını, dönemin üst düzey kamu görevlisinin etrafında dönen bir örtbas olayının olduğu, kendisinin de görev aldığını söylediler. Tabii bu vatandaşın bize gelmesinin nedeni pişman olma değil yani. Soruşturmadan da haberleri olduğunu görüyoruz. Soruşturmaların kendilerine doğru yöneldiğini hissedince, ailenin avukatına, aileye ulaşarak daha az bir ceza almak için, 'Soruşturmanın sadece bu boyutundaki suçtan biz sorumluyuz, diğerlerinden sorumlu değiliz' diyorlar. Yani aslında küçük bir ceza alıp, kurtulmak amacıyla yapıyorlar" dedi.

'İSİMLERİ KAMUSAL OLARAK TOPLUMLA PAYLAŞACAĞIZ'

Dosyanın 6 senedir sürüncemede bırakıldığını ve son 1 buçuk yıldır gizli yürütüldüğünü belirten Çimen, tutuklama tedbiri gerçekleşmeyinceye kadar iyimser davranamadıklarının altını çizdi.

“Dosyada gizlilik var doğru ama kamusal, toplumsal bir beklenti de var” diyen Doku, “Dosyamıza zarar gelmemesi bakımından biz bu isimleri paylaşmıyoruz ama bir müddet sonra artık bu isimleri kamusal olarak toplumla paylaşacağız. 1 buçuk yıldır bu bilgiler elimizde olmasına rağmen açıklamadık. Bir müddet daha bekleyeceğiz. Ondan sonra biz bunu toplumsal olarak tartışacağız. Topluma bunun nasıl geliştiğini, Gülistan Doku örtbasında kimlerin rol aldığını, nelerin yapıldığını…? Bunları toplumunda bilmeye hakkı olduğu için paylaşacağız. Dosyamızda gizlilik kalktığı zaman, elimizde çok ciddi delillerin olduğunu göreceksiniz” dedi.

'BİRDEN FAZLA KİŞİ BİLİYOR VE SUSUYOR'

Elde ettikleri delillerden Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olduğunu ve kaybedilme olayının bu nedenle gerçekleştiğini düşündüklerini belirten Çimen, Dosyanın çok kritik bir aşamaya girdiğini belirterek, dosyada çok ciddi deliller elde ettiklerini tutuklamaların başlaması gerektiğini söyledi.