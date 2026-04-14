ABD’de fast-food sektörü ekonomik baskıların etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. Artan maliyetler, düşen kârlılık ve borç yükü özellikle franchise işletmecilerini çıkmaza sürüklüyor.

Sektördeki son gelişmelerden biri, 44 yıllık geçmişe sahip bir burger zincirinde yaşandı. California ve Arizona’da 12 şubeyi işleten Geddo Corp., finansal sıkıntılar nedeniyle iflas koruması talebinde bulundu.

BORÇ YÜKÜ ALTINDA KALDI

Şirketin mali tablolarında 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında varlık ve borç bulunduğu belirtiliyor. En büyük yükümlülükler arasında kira giderleri, kredi borçları ve marka sahibine yapılan ödemeler öne çıkıyor.

Özellikle yüksek faizli kısa vadeli kredilerin şirketin nakit akışını bozduğu ifade ediliyor. Toplamda 5 milyon doları aşan borç anlaşmaları, finansal dengeyi sarsan en önemli etkenlerden biri oldu.

ŞUBELER KAPANIYOR

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle şirketin işlettiği 12 şubenin kapanması gündeme geldi. Nakit sıkışıklığı nedeniyle tedarikçilere ve iş ortaklarına ödeme yapılamadığı da aktarıldı.

SEKTÖRDE GENEL DARALMA

Öte yandan fast-food sektöründe benzer gelişmelerin arttığı dikkat çekiyor. Büyük zincirler düşük performans gösteren şubelerini kapatırken, franchise işletmecileri de finansal baskıyla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlara göre artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları, sektör genelinde yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor.