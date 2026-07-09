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Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir detay açığa çıktı. Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan SIM kart inceleme raporu tamamlanırken söz konusu raporda, Doku’nun kaybolmasının ardından SIM kartının aynı model bir telefonda kullanıldığı ortaya çıktı.

“TUNCAY SONEL SIM KARTI ALDI” İDDİASI!

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Gülistan Doku’nun SIM kartını aldığı, ardından ise Doku’nun ailesini 6 Şubat 2020 tarihinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na kartı kendi rızalarıyla teslim ettiklerine ilişkin dilekçe vermeleri yönünde yönlendirdiği ileri sürüldü.

Ulusal Kriminal Büro’nun hazırladığı raporda, SIM kartının kullanımına ilişkin teknik tespitler de aktarılırken “08.01.2020 tarihinde akşam saatleri 18.17 ve 18.18’de, Gülistan Doku’nun kaybından önce kendi kullanımında olduğu bilinen SİM kartın takılı olduğu telefonla, kaybından sonra aynı model cihazdan giriş yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu raporda, 8 Ocak 2020 tarihinde Gülistan Doku’nun Instagram hesabında bazı kullanıcıların engellendiğinin tespit edildiği de ifade edildi. Bu tespitin ise, Doku’dan haber alınamazken sosyal medya hesabında değişiklikler yapıldığına dikkat çektiği bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, eski polis memuru Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklanmıştı.

Dosyada firari durumda olan Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış ve Altaş, ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 22 Mayıs günü ABD'de yakalanmıştı. Gözaltına alınan Altaş’ın, ABD’de de farklı suçlamalarla yargılandığı açığa çıkmıştı.