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Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni mesaj kayıtları ortaya çıktı.

Yazışmalarda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kendisi hakkında paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarının tespit edilmesini istediği ve eski polis memuru Gökhan Ertok’un yürüttüğü çalışmaları Sonel’e mesajlarla aktardığı fark edildi.

“NET SONUÇ ELİNİZDE OLACAK”

Nefes’in haberine göre, Ertok, Sonel’i eleştiren sosyal medya hesaplarının tespit edilmesine ilişkin “Sayın valim yemin ederim uyumadık. İki arkadaşımla beraber 1 saate net sonuca ulaşacağız. 7 milyon VPN taradık, 870 bin tane kaldı. Söz veriyorum net sonuç elinizde olacak.” sözlerini sarf etti.

Yazışmalarda, Sonel’in Ertok’a, “Gereğini yaparsın kardeş” mesajını gönderdiği ifade edildi.

“SİZİ YIPRATANLARI YOK EDECEĞİM”

Sonel’in mesajının ardından Ertok’un “Sonuna kadar sayın valim. Yürekten gelerek söylüyorum, ben sizi seviyorum. Sizin gibi insanları yıpratanları yok edeceğim.” dediği görüldü.

Ertok’un, Sonel’in kendisi hakkında paylaşım yapan kişileri tespit etme talebi üzerine Ankara’da bir kişinin evine baskın düzenleyerek işkence yaptığı iddiası da soruşturma dosyasına yansımıştı.

Başka bir sosyal medya hesabının kullanıcısını tespit ettiği ve bu kapsamda Samsun’a gittiği belirlenen Ertok’un, yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirerek yurt dışına gönderdiğini, kadının telefonunu alıp yerine takipli bir telefon verdiğini beyan ettiği de yazışmalarda yer aldı.

“VALİNİN GÖZÜNE GİRMEK İÇİN BU MESAJI ATTIM”

Ertok’un, Sonel’e yerde kanlar içinde yatan bir erkeğin fotoğrafını gönderdiği de dosyaya girerken Ertok, savcılık ifadesinde mesajlarında anlattığı birçok olayın kurgu olduğunu iddia etti.

Ertok, verdiği ifadede, “Ben o zaman bu hesabı tespit edememiştim. Valinin gözüne girmek, mahcup olmamak için bu şekilde mesaj attım. Dövülmüş ve yerde kanlar içerisinde yatan erkek fotoğrafını benim o dönem çalıştığım narkotik WhatsApp grubundan bulup valiye gönderdim.” İfadelerine yer verdi.

NELER OLMUŞTU?

2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, eski polis memuru Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklanmıştı.

Dosyada firari durumda olan Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış ve Altaş, ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 22 Mayıs günü ABD'de yakalanmıştı. Gözaltına alınan Altaş’ın, ABD’de de farklı suçlamalarla yargılandığı açığa çıkmıştı.





