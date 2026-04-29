MHP’de İstanbul il teşkilatının 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedilmesiyle başlayan süreçte, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sırasıyla İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep il başkanlıklarının feshi açıklanmıştı.
MHP'de Ülkü Ocakları depremi: Tek tek görevden alınacaklar
MHP'de İzzet Ulvi Yönter ve kadrolarının tasfiyesi sonrası sıra Ülkü Ocakları'na geldi. Yönter'e sadık kadrolar tespit ediliyor, tek tek görevden alınacaklar.Derleyen: Yunus Arıkan
Parti kulislerinde fesihler, “Yönter’e yakın kadroların tasfiyesi” olarak değerlendirilirken, tasfiye sürecinde sıra Ülkü Ocakları'na geldi.
İl teşkilatlarındaki değişime karşın söz konusu illerdeki Ülkü Ocakları’nda uzun süre herhangi bir adım atılmamıştı. Ancak bu illerde görev yapan ocak başkanlarının, görevden alınan il başkanlarıyla birlikte çalıştığı ve aynı yapı içinde yer aldığı değerlendirmesiyle sürecin ocaklara da yansıtıldığı belirtiliyor.
Bu kapsamda ilk adım Kütahya’da atıldı. Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni görevini Veli Özdemir’e devretti. 2021 yılında göreve getirildiğini ve yaklaşık 4,5 yıldır bu görevi yürüttüğünü belirten Bükni, açıklamasında Ülkü Ocakları ile ortaokul yıllarında tanıştığını ve teşkilatın farklı kademelerinde görev aldıktan sonra il başkanlığına yükseldiğini ifade etti.
Cumhuriyet'ten Merve Dizdar'ın haberine göre, Kütahya’daki değişimin ardından parti kulislerinde, benzer adımların diğer illerdeki Ülkü Ocakları’nda da atılabileceği konuşuluyor.
İl teşkilatlarındaki tasfiye sürecinin ocaklara da yansımasıyla birlikte MHP’deki yeniden yapılanmanın daha geniş bir alana yayılacağı değerlendiriliyor.