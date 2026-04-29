Yaklaşık dört sezondur Galatasaray forması giyen Mauro Icardi’nin, sezon bitiminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı: Icardi'nin yerine gelecek
Galatasaray’da sezon sonunda golcü oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların yerine yerli bir forvet transfer etmek istediği ve yaklaşık 3 milyon euro bedelle anlaşma planladığı öne sürüldü.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Kulübün deneyimli forvetle özel bir veda süreci planladığı ifade ediliyor.
Forvet hattında alternatif arayışlarına başlayan Galatasaray’ın tercihini yerli bir isimden yana kullanmayı düşündüğü belirtiliyor.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’nin de radarına giren golcü oyuncu için temasların kurulduğu iddia edilmişti.
Sarı-lacivertli kulübün ilgisine rağmen transfer gerçekleşmezken, oyuncunun adı bu kez Galatasaray’la anılmaya devam ediyor
Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncu için Başakşehir ile temas kuracağı iddia edildi.
Haberde, Galatasaray’ın Bertuğ Yıldırım transferini yaklaşık 3 milyon euro bedelle tamamlamayı planladığı bilgisi paylaşıldı.
Bu sezon Süper Lig’de 17 karşılaşmada görev alan Bertuğ, toplam 469 dakika sahada kalırken 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.