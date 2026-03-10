Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada özellikle devre arasında Matteo Guendouzi'nin aralarında olduğu Fenerbahçeli oyuncuların hakem Oğuzhan Çakır'a gösterdiği tepki gündem olmuştu.

Matteo Guendouzi ile Oğuzhan Çakır arasında devre arasında yaşanan tartışmanın detayları ortaya çıktı.

İTİRAZLAR SAHADA BAŞLADI, KORİDORDA DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde Guendouzi’nin yerde kaldığı bir pozisyoda hakem Oğuzhan Çakır'ın devam kararı vermesi Fransız futbolcunun tepkisini çekti. Yıldız oyuncu hakem Oğuzhan Çakır’a uzun süre itiraz etti.

Sahadaki gerginlik devre arasında soyunma odası koridorlarında da devam etti.

Milliyet’in haberine göre Guendouzi, hakeme “Hocam saha içinde de size gösterdim, kramponum ayağımdan çıktı. Buna nasıl kart göstermezsin? Rakip oyuncunun zaten sarı kartı var. Bu pozisyonda da kart görseydi atılacaktı.” dedi.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan tartışma sırasında yalnızca oyuncuların değil, Fenerbahçe yöneticilerinin de hakeme tepki gösterdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları’nın hakem Oğuzhan Çakır’a, “Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Pozisyon bariz sarı kart. Biz lehimize bir şey yapılsın demiyoruz. Sadece her takım için adil karar verilmesini istiyoruz. İki takım için de adil bir yönetim sergile.” dediği aktarıldı.