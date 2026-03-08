Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçında ilk yarının son dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası hakem Oğuzhan Çakır'a sarı lacivertli ekip tarafından yoğun tepki gösterildi.

FENERBAHÇE İLK YARININ SONUNDA PENALTI BEKLEDİ

Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle girilen ilk yarının son anlarında Matteo Guendouzi'nin sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına girerken Joe Mendes ile mücadelesi sonrası yerde kalması sonucu Fenerbahçe penaltı bekledi.

SAMSUNSPOR POZİSYONUN DEVAMINDA GOLE YAKLAŞTI

Hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirirken Samsunspor konra atağa çıkarak Fenerbahçe kalesinde pozisyon buldu. Ancak iki golün sahibi Mouandilmadji'nin şutunda top dışarı çıktı.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜKTEN SONRA İTİRAZ EDEN EDERSON'A KART GÖSTERDİ

Bu pozisyon maçın ilk yarısının da son pozisyonu oldu. Oğuzhan Çakır'ın ilk yarıda son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli oyuncular hakemin üzerine koştu. Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonla ilgili penaltı itirazlarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci Ederson sarı kart gördü.

İSMAİL YÜKSEK VE GUENDOUZI TEPKİLERİNE DEVAM ETTİ

Maçta yedek kulübesinde oturan İsmail Yüksek de ilk yarının son düdüğüyle birlikte soluğu Oğuzhan Çakır'ın yanında aldı. Milli oyuncunun şiddetli şekilde itirazını sürdürdüğü sırada Guendouzi de ona katıldı. Hakem triosu soyunma odasına doğru ilerlerken Fenerbahçe teknik ekibi kart görmemeleri için oyuncuları uzaklaştırdı.

Chobani Stadyumu'nda yükselen yoğun ıslıklar eşliğinde Oğuzhan Çakır soyunma odasına gitti.