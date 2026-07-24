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Manchester City’den ayrılarak teknik direktörlük kariyerine ara veren Pep Guardiola’nın, İtalya Milli Takımı’nın başına geçme teklifini reddettiği iddia edildi.

KARARININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Paolo Maldini, Guardiola ile milli takım görevi için bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Guardiola’nın teklifi ciddi şekilde değerlendirmesine rağmen, ailesiyle daha fazla vakit geçirme kararından vazgeçmediği ve bu nedenle teklifi kabul etmediği öne sürüldü.

“ONUR DUYDUM AMA HAZIR DEĞİLİM”

İddiaya göre Guardiola, İtalya Futbol Federasyonu yetkililerine milli takım teklifinden dolayı onur duyduğunu ancak şu an bir milli takımı çalıştırmaya hazır hissetmediğini iletti.

İspanyol teknik adamın, İngiltere’de geçirdiği 10 yılın ardından futbola ara verme planını sürdürmek istediği belirtildi.

İTALYA UZUN VADELİ PLAN YAPIYOR

Son üç Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’da federasyonun, 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası’nı kapsayan uzun vadeli bir yapılanma hedeflediği ifade edildi.

Bu doğrultuda Paolo Maldini ve ekibinin, UEFA Uluslar Ligi başlamadan önce yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

KARİYERİNDE SAYISIZ BAŞARIYA İMZA ATTI

A takım teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında Barcelona’da başlayan Pep Guardiola, daha sonra Bayern Münih ve Manchester City’yi çalıştırdı. Başarılı teknik adam, özellikle Manchester City’de kazandığı 20 kupa ile kulüp tarihine adını yazdırdı.