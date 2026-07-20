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İtalya Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sportif direktör Paolo Maldini’nin, dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

TEMAS KURULDU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Maldini, milli takımın başına geçmesi için Guardiola ile ilk temasını kurdu.

SÜRPRİZ ADAY

Manchester City ile büyük başarılar elde eden deneyimli teknik direktörün adı, İtalya Milli Takımı için gündeme geldi.

RESMİ ADIM YOK

Henüz resmi bir anlaşma bulunmazken, görüşmenin detaylarına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

İtalya’nın teknik direktör arayışında nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.