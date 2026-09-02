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Grand Theft Auto serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6'nın oynanış süresine dair ilk resmi detaylar paylaşıldı. The New York Times'a konuşan Rockstar North eş başkanı Rob Nelson, oyunun test ve geliştirme sürecindeki kendi oynanış deneyiminin yaklaşık 80 saat sürdüğünü açıkladı.

ÖNE ÇIKAN SÜRE DETAYLARI

Nelson, bahsettiği 80 saatlik sürenin yalnızca ana senaryodan ibaret olmadığını, hikaye gidişatını etkileyen bazı isteğe bağlı hedefleri de kapsadığını belirtti. Bu sürenin haritadaki tüm etkinlikleri kapsayan yüzde 100 tamamlama oranını içermediği göz önüne alındığında, oyundaki tüm içerikleri bitirmenin çok daha uzun zaman alacağı öngörülüyor.

Serinin önceki oyunları GTA 4 ve GTA 5 yaklaşık 30 saatlik ana hikaye içerikleri sunarken, Red Dead Redemption 2 ise 50 ila 60 saatlik bir oynanış süresi talep ediyordu. How Long to Beat verilerine göre GTA 5'te ana senaryo ve yan görevlerin toplamı ortalama 51,5 saat sürerken, tüm içeriklerin tamamlanması 89,5 saati buluyordu. Bu veriler ışığında GTA 6'nın, selefine kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha uzun bir deneyim vadedebileceği değerlendiriliyor.

LEONIDA EYALETİNDE ZENGİN AÇIK DÜNYA

Kurgusal Leonida eyaletinde geçecek olan yapım, ana karakterler Jason ve Lucia'nın hikayesini merkezine alırken açık dünyada yapılabilecek zengin aktiviteler sunacak. Oyuncular ana senaryonun yanı sıra basketbol oynamak, balık tutmak ve egzersiz yapmak gibi çeşitli yan etkinliklerle vakit geçirebilecek.

Rockstar Games ayrıca YouTube üzerinden yayınladığı yaklaşık 26 dakikalık tanıtım videosuyla Leonida'nın farklı bölgelerini, ana karakterleri ve oyundaki aktiviteleri ayrıntılı bir şekilde sergiledi.

Çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklanan Grand Theft Auto VI; PlayStation 5 ile Xbox Series X/S konsolları için 79,99 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.