Tüm oyun dünyasının nefesini tutarak beklediği GTA 6'nın 26 dakikalık detaylı oynanış fragmanı dün akşam izleyicilerle buluştu. Oyunun dünyasına bugüne kadarki en derin bakışı sunan bu video, beklendiği üzere tamamen İngilizce olarak yayımlandı. Ancak dil bariyerine takılmadan bu heyecanı yaşamak isteyen oyuncular için sevindirici bir gelişme yaşandı.

BAĞIMSIZ EKİPTEN KALİTELİ ALTERNATİF

Daha önceki fragmanlarda da benzer başarılı projelere imza atan TanProduction, bu uzun oynanış videosunun Türkçe dublajlı versiyonunu takipçileriyle paylaştı. Resmî bir Rockstar Games çalışması olmamasına rağmen, ortaya film kalitesinde bir işin çıktığını söylemek mümkün. İzleyicilerden gelen yorumlar da dublajın son derece başarılı olduğu yönünde.

SESLENDİRME KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çevirisini Tan Şahinkanat'ın üstlendiği bu özel dublaj çalışmasında, ana karakterlere ve önemli yan karakterlere profesyonel isimler hayat veriyor:

Jason: Rıza Karaağaçlı

Lucia: Miray Özdönmez

Raul Bautista: Bora Sivri

Andres: Uğurcan Akbaş

Brian Heder: Sinan Divrik