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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gelecek ve ayrılacak oyunculara ilişkin planlama netleşiyor.

CENGİZ ÜNDER İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Son olarak rekor bonservis bedeliyle kadrosuna Marsilya'dan İngiliz yıldız Mason Greenwood'u ekleyen Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan milli oyuncu Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kamp döneminde performansıyle teknik heyetin beklentilerini karşılamasına rağmen Greenwood'un da gelmesiyle birlikte yeni sezonda forma şansı azalan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun İtalya'ya dönebileceği iddia edildi.

EMİRHAN İLKHAN'LI TORINO TALİP OLDU

Kadrosunda Emirhan İlhan'ı da bulunduran Serie A ekibi Torino'nun Cengiz Ünder ile ilgilendiği ve sarı lacivertli kulübe 1 yıllık kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İSMAİL KARTAL'IN ONAY VERMESİ BEKLENİYOR

Cengiz Ünder'in son yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'den ayrılıp İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtilirken İsmail Kartal'ın da bu transfere onay vereceği kaydedildi.

SERGEN YALÇIN DA PARLATAMADI

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın isteğiyle Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder siyah beyazlı formayla istenen seviyede katkı sunamamıştı.

SÖZLEŞMESİNİN SON SEZONUNDA

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son sezonuna giren Cengiz Ünder'in 1 yıl daha kiralanması bekleniyor.

Kariyerinde daha önce Roma forması giyen Cengiz Ünder İtalya'da 3 sezon top koşturmuştu. Milli oyuncu bu transferle birlikte 6 yıl sonra yeniden İtalya'da forma giyebilir.