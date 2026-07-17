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Fenerbahçe’de kadro planlaması devam ederken, Cengiz Ünder’in geleceğiyle ilgili karar süreci merak konusu oldu.

ANADOLU KULÜPLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcuya, Süper Lig’den birçok Anadolu kulübünün ilgi gösterdiği öğrenildi.

SON KARAR TEKNİK HEYETTE

Takvim’in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Cengiz Ünder’in geleceğiyle ilgili nihai kararı teknik direktör İsmail Kartal’ın vereceği rapor doğrultusunda şekillendirecek. Deneyimli teknik adamın kamp sürecinin ardından oyuncu hakkında son değerlendirmesini yapması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar sürüyor. Yönetim, Kartal’ın kararına göre oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına netlik kazandıracak.

Cengiz Ünder’in performansı ve teknik heyetin vereceği karar, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’nin hücum hattı planlamasında belirleyici olacak.