Kulüp tarafından yapılan açıklamada, mücadelenin son anlarında verilen penaltının yalnızca camiada değil, spor kamuoyunun genelinde de şaşkınlık ve tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

Pozisyona ilişkin değerlendirmelerde birçok spor otoritesinin kararın hatalı olduğu yönünde görüş bildirdiği aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

Karşılaşmanın hakemlerinin farklı bir değerlendirme yapmış olması, ortaya çıkan durumun ne kadar ciddi ve düşündürücü olduğunu gözler önüne sermektedir. Göztepe Kulübü olarak bu kararın kabul edilemez olduğunu ve sahadaki emeğe zarar verdiğini düşünüyoruz. Bu tür hataların rekabet ortamının adilliğini bozduğu ve futbolun güvenilirliğini olumsuz etkilediği açıktır. Yetkililerin bu hatayla ilgili gerekli incelemeleri hızlıca yaparak kamuoyunu tatmin edecek adımlar atmasını bekliyoruz. Kulüp olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve benzer hataların yaşanmaması adına gereken hassasiyetin gösterilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.