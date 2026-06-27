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Kaynak: DHA

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe'de Noah Sonko Sundberg transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Brezilyalı stoper Heliton'un takımdan ayrılmasının ardından Gambiyalı savunmacı Noah Sonko Sundberg ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, transferi henüz resmiyete dökemedi.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Bonservisi Bulgaristan ekibi Ludogorets'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu Yunanistan temsilcisi Aris'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoperin henüz İzmir'e getirilmediği öğrenildi.

Haberde, transferin şu an için askıya alınmış olabileceği ve Göztepe yönetiminin alternatif isimler üzerinde de çalışmalara başladığı ifade edildi.

GENÇLERİN RAKİBİ 1 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Öte yandan UEFA Gençlik Ligi'nde Play-Off Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Göztepe U19 Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi Ulusal Şampiyonlar Yolu 2. Eleme Turu'ndaki rakibi 1 Eylül'de çekilecek kura sonucunda belli olacak.

Sarı-kırmızılı gençler, üç eleme turunu geçmeleri halinde organizasyonun son 32 turunda Avrupa'nın en güçlü akademileriyle mücadele etme hakkı kazanacak.