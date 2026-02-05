Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, Bulgar on numara Filip Krastev ile resmi sözleşme imzaladı.

Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan’ı 6 milyon Euro bedelle Beşiktaş’a satan sarı-kırmızılı ekip, prensip anlaşmasına vardığı 24 yaşındaki Krastev’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ailemize hoş geldin Filip Krastev. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Filip Krastev, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un Levski Sofya döneminden de tanıdığı eski öğrencileri arasında yer alıyor.