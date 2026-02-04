Nispeten hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Göztepe, kadrosunu 1. Lig'de Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed ile güçlendirdi.

GÖZTEPE MUSAH MOHAMMED İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı Kırmızılılar 2002 doğumlu oyuncuyla 3,5+1 yıl (kulüp opsiyonlu uzatma) sözleşme imzaladı.

BODRUM FK'DA BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bodrum FK'da 21 maça çıkan Musah Mohammed 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Ganalı oyuncu ön libero, orta saha ve stoper pozisyonlarında görev alabilmesiyle çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.