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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarına hızlı başladı.

İzmir temsilcisi, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'de forma giyen Sinclair Armstrong'u renklerine bağladı.

AMSTRONG'UN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılıların, Bristol City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Sağlık kontrolleri için İzmir'e gelen genç oyuncunun transfer sürecini sorunsuz şekilde tamamladığı öğrenildi.

YENİ SEZONUN GOL UMUDU

Teknik heyetin büyük beklenti içinde olduğu Armstrong'un yeni sezonda hücum hattının önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

Hızı, fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken genç futbolcu, İrlanda futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

MİLLİ TAKIM FORMASINI DA GİYDİ

Geride kalan sezonda Bristol City formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Armstrong, 1824 dakika sahada kaldı ve 4 gol kaydetti.

22 yaşındaki forvet ayrıca İrlanda A Milli Takımı formasını da bir kez giyme başarısı gösterdi.