Göz sağlığının korunması ve erken teşhisin kritik rolüne dikkat çeken Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, halk arasında ‘gözde sinek uçuşması’ olarak bilinen durumun bazı durumlarda tehlikeli hastalıkların ilk işareti olabileceğini belirtti.
Gözde ışık çakmasına dikkat: Körlük riskine karşı uzmandan hayati uyarı
Dünya Görme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hande Çeliker,göz önünde aniden beliren siyah noktalar ve ışık çakmalarının retina yırtılması gibi kalıcı görme kaybına yol açabilecek ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceği konusunda hayati uyarılarda bulunduKaynak: DHA
"YENİ BAŞLAYAN UÇUŞMALAR BASİT BİR ŞİKAYET OLARAK GÖRÜLMEMELİ"
Gözün içini dolduran jel kıvamındaki vitreus sıvısında yaşla birlikte değişiklikler meydana gelebildiğini ifade eden Prof. Dr. Çeliker, siyah noktalar, ince çizgiler veya örümcek ağı şeklindeki uçuşmaların çoğunlukla bu doğal değişimlerden kaynaklandığını söyledi. Ancak uzman isim, şu kritik uyarılarda bulundu:
Çoğu zaman yaşa bağlı doğal değişikliklerle ilişkili olsa da, özellikle aniden başlayan veya sayısı hızla artan uçuşmalar retina yırtılmasının habercisi olabilir.
Bu nedenle yeni başlayan uçuşmaların basit bir görme şikâyeti olarak değerlendirilmemesi ve vakit kaybetmeden bir göz hekimi tarafından incelenmesi gerekir.
IŞIK ÇAKMASI VE PERDE HİSSİNE DİKKAT!
Göz önünde uçuşmalara ışık çakması, görme alanında karanlık bölge oluşması veya perde inmesi hissinin eşlik etmesinin çok daha ciddi bir tabloya işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Çeliker, bu belirtilerin retina dekolmanına (gözün ışığı algılayan tabakasının yerinden ayrılması) ilerleyebileceğini belirtti.
Prof. Dr. Çeliker, "Retina yırtılması zamanında fark edilmezse retina dekolmanına ilerleyebilir. Bu durum tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına neden olabilir...
Erken dönemde yapılan muayene ve gerekli müdahaleler, görmenin korunması açısından büyük önem taşır" dedi.
KİMLER DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA?
Retina yırtılması ve dekolmanı riskinin bazı kişilerde daha yüksek olduğunu belirten Çeliker, şu risk gruplarına dikkat çekti:
Yüksek miyopisi bulunan kişilerde gözün anatomik yapısına bağlı olarak retina daha hassas olabilir.
Göz travmaları, geçirilmiş göz ameliyatları ve bazı retina hastalıkları riski artırabilir.
Ancak bu durum yalnızca risk grubundakilerle sınırlı değildir; daha önce herhangi bir göz sorunu yaşamamış kişilerin de aniden başlayan şikayetleri ciddiye alması gerekir.
Uzmanlar, gözde aniden beliren uçuşmalar ve ışık çakmaları gibi şikayetlerin ortaya çıkması durumunda aynı gün acil göz muayenesi yapılması gerektiğini, erken tanının kalıcı görme kaybını önlemede en büyük güvence olduğunu vurguluyor.