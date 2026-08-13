Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin adıyla bilinen Muzaffer Şirin 9 Ağustos Pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şirin ifade işleminin ardından, ev hapsi ve yurt dışı yasağı talebi ile 11 Ağustos'ta sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şirin'e soruşturmaya konu eylemlerinden dolayı, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma", "sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması", "müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltiliyordu. Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

AKIN GÜRLEK’E AÇIK MEKTUP

UltrAslan'ın tribün lideri Şirin, 8 Ağustos Cumartesi akşamı sosyal medyada Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bir açık mektup kaleme almıştı.

Şirin, Gürlek'e "Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor" diyerek tarafsızlık çağrısı yapmıştı.

Kendilerinin böyle bir şeye ihtimal vermediğini vurgulayan Şirin mektubunu şu cümlelerle sonlandırmıştı:

"Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."

MASAK RAPORUNUN AYRINTILARI

Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.

Sebahattin Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarındaki para hareketlerine yer verilen rapora göre, İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında 38 milyon 440 bin TL, Sebahattin Şirin’in hesaplarında ise 12 milyon 558 bin TL olmak üzere yaklaşık 51 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

MASAK raporunda, Şamil Şirin’in son olarak şoför olarak çalıştığı bir medya kuruluşunda aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 TL olduğu, bu iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 TL olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Şirin’in adına İstanbul Çatalca’da 5 bin 2 metrekarelik bir tarla ile Güngören’de çatı arası piyesli bir mesken olmak üzere iki gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.

Sebahattin Şirin’in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında ise toplam 12 milyon 558 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Bunun 6 milyon 36 bin TL’sini hesaba gelen, 3 milyon 642 bin TL’sini hesaptan çıkan paranın oluşturduğu belirlendi. Ayrıca 2 milyon 580 bin TL’yi aşan nakit çekim tespit edildi.

Raporda, Sebahattin Şirin’in en yüksek tutarlı para ilişkisinin, 2017 yılından beri çalıştığı Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile gerçekleştiği belirtildi. Şirketten Şirin’in hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin TL aktarıldığı kaydedildi. Raporda, Şirin’in adına 2023 model Peugeot araç ile İstanbul Güngören ve Balıkesir Ayvalık’ta taşınmaz kayıtlarının bulunduğu da belirtildi.

ŞİRKET BELGELERİ

Sebahattin Şirin’in bilinmeyenlerini YENİÇAĞ araştırdı.

MASAK raporunda, Sebahattin Şirin’in en yüksek tutarlı para ilişkisinin, 2017 yılından beri çalıştığı Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğu belirtiliyordu.

Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kuruluş belgesine göre tek yetkili kişi olarak İlhan Gülhan yer alıyordu.

Halen gayrimenkul sektöründe çalıştığına ilişkin bilgiler sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

İlhan Gülhan’ın kişisel X hesabında ise Sebahattin Şirin’in önceki açıklamalarını ve mesajlarını paylaştığı görülüyor.

OĞLUNUN ÇALIŞTIĞI KUDÜS TV’NİN BAŞINDA AĞABEYİ VAR

MASAK raporunda belirtilen oğlunun şoför olarak çalıştığı televizyon ise Kudüs TV.

Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Şirin ise Sebahattin Şirin’in ağabeyi.

Kudüs TV 2016 yılında RTÜK tarafından “milli güvenliği tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti iltisakı” gerekçe gösterilerek kapatılmıştı.

Kudüs TV açıklamasında, sosyal medya üzerinden başlatılan “Kudüs TV terör örgütü Haşdi Şabi’nin propagandasını yapıyor. Kudüs TV kapatılmalıdır” şeklindeki mesajların “kapatma” kararında etkili olduğu söylendi. Kısa süre sonra ise Kudüs TV yeniden yayına başlamıştı.

SOSYAL MEDYADA TAKİP ETTİĞİ TEK SİYASETÇİ KİM?

Sebahattin Şirin’in serbest kaldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı Akın Gürlek’e yönelik açık mektubunu kaldırmadığı görüldü.

Buna karşılık Şirin bir açıklama yayınlayarak gözaltındayken söylediği “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözleri özür diledi. Şirin özetle şunları ifade etti:

“Hakkımda başlatılan soruşturma ve gözaltı sürecinde stres, zihin ve beden yorgunluğu altında sarfettiğim bazı sözlerin ciddi bir yanlış anlaşılmaya yol açtığını ve bunun da her zaman olduğu gibi birtakım art niyetli kişiler tarafından çarpıtılarak istismar edildiğini üzülerek ve esefle takip ediyorum.

Böylesi yanlış anlaşılmaya yol açan ifadelerimden dolayı öncelikle şehit ve gazi ailelerimizden, kamuoyundan ve bütün dost ve kardeşlerimden özür dilediğimi belirtmek istiyorum.”

Bu süreçte Sebahattin Şirin’in sosyal medya yurttaşlar tarafından mercek altına alınırken sadece 15 kişiyi takip ettiği görüldü. Bu kişiler arasındaki tek siyasetçinin ise Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Ömer Şanlı olduğu anlaşıldı.