İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özkan Yalım hakkında “kişi ve firmalardan rüşvet aldığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya ile belediye personeli Cihan Aras ve Seher Aras’ın da bulunduğu toplam 13 şüpheli yer aldı.

Ankara’da gözaltına alınan Özkan Yalım, akşam saatlerinde Mali Şube polisi eşliğinde karayoluyla İstanbul’a getirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yalım, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.