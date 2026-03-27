Real Madrid’deki beklenmedik vedasının ardından Xabi Alonso, futbol dünyasını sarsacak bir geri dönüş için gün sayıyor.
Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor
Real Madrid’den ayrılan Xabi Alonso’nun yeni takımında göreve başlaması için ilk şartının, Türkiye’nin yıldızı Arda Güler’in transferi olduğu iddia edildi. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
ARNE SLOT'UN AYRILIĞI
Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Arne Slot ile yollarını ayırma sürecine girmesi, taraftarların sevgilisi Alonso’nun yeniden gündemin zirvesine oturmasına yol açtı.
ALONSO'NUN "ARDA GÜLER" ŞARTI
İspanyol çalıştırıcı, yaz aylarında Liverpool’dan bir teklif gelmesi durumunda takımın başına geçmeye sıcak bakıyor. Ancak Alonso’nun bu görevi kabul etmesinin ön koşulu belli: Arda Güler’in kadroya katılması.
Ayrıca tecrübeli teknik adamın, transfer politikaları ve oyuncu kadrosunun şekillendirilmesinde söz sahibi olmak istediği, yönetimin bu garantiyi vermesi hâlinde Liverpool ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
2004-2009 yılları arasında Liverpool formasıyla sahada efsaneleşen Xabi Alonso’nun teknik direktör olarak geri dönme ihtimali, camiada büyük heyecan uyandırdı.
Sezon sonunda gerçekleşmesi beklenen bu hamle, Liverpool'un son yıllardaki kadro revizyonu sürecine yeni bir soluk getirebilir.
YÜKSELEN YILDIZ ARDA GÜLER
Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler, Elche karşısında attığı harika golle dünya gündemine oturmuştu.
A Milli Futbol Takımımız’ın Romanya’yı 1-0 yendiği maçta, Ferdi Kadıoğlu’nun golünde yaptığı asistle Türkiye'nin gururu Arda yeniden gündeme geldi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 45 maça çıkan Arda Güler, takımına 4 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.
ARDA SICAK BAKABİLİR
Arda Güler’in, Real Madrid döneminde çok iyi uyum sağladığı teknik adamla aynı takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.