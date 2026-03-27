Anasayfa Spor Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor

Real Madrid’den ayrılan Xabi Alonso’nun yeni takımında göreve başlaması için ilk şartının, Türkiye’nin yıldızı Arda Güler’in transferi olduğu iddia edildi. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 1

Real Madrid’deki beklenmedik vedasının ardından Xabi Alonso, futbol dünyasını sarsacak bir geri dönüş için gün sayıyor.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 2

ARNE SLOT'UN AYRILIĞI

Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Arne Slot ile yollarını ayırma sürecine girmesi, taraftarların sevgilisi Alonso’nun yeniden gündemin zirvesine oturmasına yol açtı.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 3

ALONSO'NUN "ARDA GÜLER" ŞARTI

İspanyol çalıştırıcı, yaz aylarında Liverpool’dan bir teklif gelmesi durumunda takımın başına geçmeye sıcak bakıyor. Ancak Alonso’nun bu görevi kabul etmesinin ön koşulu belli: Arda Güler’in kadroya katılması.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 4

Ayrıca tecrübeli teknik adamın, transfer politikaları ve oyuncu kadrosunun şekillendirilmesinde söz sahibi olmak istediği, yönetimin bu garantiyi vermesi hâlinde Liverpool ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 5

2004-2009 yılları arasında Liverpool formasıyla sahada efsaneleşen Xabi Alonso’nun teknik direktör olarak geri dönme ihtimali, camiada büyük heyecan uyandırdı.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 6

Sezon sonunda gerçekleşmesi beklenen bu hamle, Liverpool'un son yıllardaki kadro revizyonu sürecine yeni bir soluk getirebilir.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 7

YÜKSELEN YILDIZ ARDA GÜLER

Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler, Elche karşısında attığı harika golle dünya gündemine oturmuştu.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 8

A Milli Futbol Takımımız’ın Romanya’yı 1-0 yendiği maçta, Ferdi Kadıoğlu’nun golünde yaptığı asistle Türkiye'nin gururu Arda yeniden gündeme geldi.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 9

Bu sezon Real Madrid formasıyla 45 maça çıkan Arda Güler, takımına 4 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

Arda Güler transferi: Xabi Alonso yeni takımına milli yıldızı istiyor - Resim: 10

ARDA SICAK BAKABİLİR

Arda Güler’in, Real Madrid döneminde çok iyi uyum sağladığı teknik adamla aynı takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

Kaynak: Spor Servisi
