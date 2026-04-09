İzmir, 9 Nisan 2026 sabahına sadece bir adli operasyonla değil, yerel yönetimlerin hem mali hem de idari olarak adeta "kıskaca" alındığı bir atmosferle uyandı. Bornova’dan Buca’ya, Karşıyaka’dan Büyükşehir’e kadar uzanan bu çok katmanlı krizde en dikkat çekici başlık ise eski Başkan Tunç Soyer’e kadar uzanan geniş çaplı kooperatif davası oldu. Gelin bugün İzmir'i sarsan bu tabloyu detaylandıralım.

Bornova Belediyesi’ne "bankamatik" operasyonu

Günün en sıcak gelişmesi Bornova’dan geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi sabah saatlerinde gözaltına alınma kararı çıktı. Operasyonun odağında, belediyede çalışıyor görünüp fiilen görev yapmadığı tespit edilen "bankamatik memuru" iddiaları yer alıyor. SGK Uzmanlık Raporu ile delillendirilen dosyada Eşki’ye "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamaları yöneltiliyor.

Tunç Soyer ve İZBETON kooperatif davası derinleşiyor: CHP Ankara İl Başkanı da gözaltında

Öte yandan İzmir’deki asıl büyük deprem ise önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de kapsayan kooperatif davasında yaşanıyor. Soyer, İZBETON ve iş dünyası konut yapı kooperatifleri üzerinden yürütülen "zimmet" ve "usulsüzlük" soruşturmaları kapsamında bir süredir tutuklu bulunuyor.





Ocak 2026’da ana kooperatif davasında tahliye kararı verilmiş olsa da, Soyer’in Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ndeki "zimmet" iddialarına yönelik dosyadan dolayı tutukluluk hali devam ediyor. Bugün Ankara’da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da tam olarak Soyer’in tutuklu bulunduğu bu "kooperatif soruşturması" kapsamında İzmir’e getirildiği öğrenildi. Soruşturma, 65 sanıklı dev bir dosya haline gelmiş durumda.

Büyükşehir'in mülkiyet direnişi ve 3 günlük polis nöbeti

Adli operasyonlar sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyet haklarını korumak için sahada "sokak direnişinde". Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Tarihi Meslek Fabrikası ve diğer stratejik binaların tahliyesi için polis ekiplerinin kapıya dayanması üzerine Belediye Başkanı Cemil Tugay ve vatandaşlar 3 gündür nöbet tutuyor. Tugay, bu durumu yerel yönetim iradesine bir müdahale olarak nitelendiriyor.

Belediyeler borç batağında can çekişiyor: Karşıyaka ve Buca'da kriz derinleşiyor

İzmir’deki yangın sadece dışarıdan gelen operasyonlarla değil, içerideki yönetim ve mali krizlerle de büyüyor:

Buca’da Maaş Krizi: İşçilerin aylardır maaş alamadığı Buca’da, Başkan Görkem Duman’ın tatil görüntüleri tartışılırken sendika eylem kararı aldı.



Karşıyaka-Büyükşehir Gerilimi: Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal’ın, Büyükşehir Belediyesi’ni "kendi binalarının kirasını ödememekle" suçlaması, CHP’li iki belediye arasındaki mali çatlağı derinleştirdi.

Bunu konuşalım: İzmir'de neler oluyor?

Bugün İzmir’de gördüğümüz tablo; bir yanda geçmiş döneme ait Tunç Soyer davası, bir yanda görevdeki başkanlara yönelik yeni operasyonlar ve diğer yanda mali iflasın eşiğindeki ilçe belediyeleri. Tüm bu süreçlerin eş zamanlı işlemesi, İzmir’de yerel yönetimler için yeni bir dönemin, belki de bir "idari müdahale" sürecinin kapısını mı aralıyor?

