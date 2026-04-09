CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
ÖMER EKŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şu açıklamalara yer verildi:
"Bornova Belediyesi’nde A.A'nın “bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin” İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;
Şüpheli A.A.’nın 22.09.2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edilmiştir.
SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda;
- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki
- Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A
- Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K,*
- Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V. İ.A,*'in
SGK Uzmanlık Raporunda sorumluluğu bulundukları tespit edilmiş olup;
Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlamalarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmıştır."
EKŞİ: GÖZALTINDA DEĞİLİM
Soruşturmaya dair Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi, 'gözaltında değilim' açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, Bornova Belediyesi’nde çalışmadığı halde maaş aldığı iddia edilen A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 1 Nisan tarihinde adli süreç başlatmıştı.