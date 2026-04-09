Eylemin üçüncü gecesinde de nöbet yerini terk etmeyen Tugay’a; CHP Milletvekilleri Yüksel Taşkın ve Mahmut Tanal’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.

Polis barikatları önünde kararlılıkla devam eden nöbet boyunca zaman zaman şarkılar söylenirken, CHP örgütleri ve İzmir halkı da belediye binasına sahip çıkmak adına gece boyu alandaydı.

Alana gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis barikatındaki kelepçeleri keserek tepki gösterdi ve tahliye işleminin hukuksuz olduğunu savundu. Tanal, mevcut durumda devam eden davalara dikkat çekerek, 3091 sayılı yasa kapsamında böyle bir tahliyenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Sabaha kadar nöbet tutacağım" diyen Tanal “Bakın burada dikkat ederseniz de kaç tane bariyer var? Bir, iki, üç. Burada üç tane var. Sınırlarımız böyle korunmuyor. Netice itibarıyla burası bir eğitim kurumu. Eğitim kurumu, dinimizin yani Kur’an’ın ilk ayeti ‘Oku.’ Niye oku? İnsanları cehaletten kurtarmak için.” dedi.

İzmir’in bu tarihi eğitim merkezinin tahliyesine karşı tek ses olan kalabalık, kararlılık mesajı verdi.