Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Sarıkaya, yurtdışında olduğunu söyleyerek, "Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim" açıklamasını yaptı.

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında oyuncu Serenay Sarıkaya da yer aldı.

Operasyonda adı geçen oyuncu Serenay Sarıkaya ile yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı. Sarıkaya, hakkındaki haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

'EN KISA SÜREDE DÖNECEĞİM'

Serenay Sarıkaya hakkında verilen gözaltı kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi" diyen Sarıkaya, "Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, "Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…" dedi.