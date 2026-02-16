Giresun’un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin 'cinsel taciz suçlaması' ile tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası Belediye Meclisi’nde yapılan başkan vekilliği seçimini CHP’li Meclis Üyesi Aysel Uzun kazandı.

6 OY ALDI

Görele Belediye Meclisi’nin bugünkü olağanüstü toplantısında başkan vekilliği seçimi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İlk üç turda CHP, AK Parti ve bağımsız adaylar arasında yapılan oylamalarda sonuç alınamadı. Birinci, ikinci ve üçüncü tur oylamalarında CHP adayı 5, AKP adayı 4, bağımsız aday ise 2 oy aldı. Bu sonuçların ardından seçim dördüncü tura kaldı.

Üçüncü turda en fazla oyu alan CHP ve AKP adayları arasında yapılan dördüncü tur oylamasında CHP adayı Aysel Uzun 6 oy alırken, AKP adayı 4 oyda kaldı, bir oy geçersiz oldu. Bu sonuçla Görele Belediye Başkan Vekilliği görevine Aysel Uzun seçildi.