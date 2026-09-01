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Seyahat planlama süreçlerini tek bir platformda toplamayı hedefleyen Google, AI Modu altyapısına 300'den fazla hava yolu ve seyahat acentesini kapsayan yeni araçlar entegre etti. Doğal dilde yazılan talepleri analiz eden yapay zeka, seyahat rotaları için en uygun fiyatlı alternatifleri sıralayıp kişiselleştirilmiş rotalar oluşturabiliyor.

FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ E-POSTA İLE BİLDİRİLECEK

Yeni güncellemeyle birlikte hemen bilet satın almak istemeyen kullanıcılar için akıllı takip mekanizması devreye alındı. Kullanıcılar belirledikleri rotalar için fiyat takibi talep ettiğinde, AI Modu bilet fiyatlarındaki düşüş veya artışları izleyerek kullanıcıya e-posta bilgilendirmesi gönderecek. Uçuş fiyatı takip özelliği, Türkiye’nin de dahil olduğu 180’den fazla ülkede kullanıma sunuldu.

YAPAY ZEKA İLE OTEL ARAMA VE GOOGLE PAY İLE REZERVASYON

Otel arama ve konaklama süreçlerini de kapsayan güncelleme kapsamında öne çıkan adımlar şunlar:

Detaylı Analiz: Yapay zeka, kullanıcı tercihlerine göre otelleri sıralarken kullanıcı yorumlarını, mil/puan karşılıklarını ve tesis detaylarını tek ekranda sunuyor.

Kolay Ödeme: Seçilen otel için "Google’da Devam Et" seçeneği tıklandığında oda tipi ve iptal koşulları incelenerek ödeme işlemi doğrudan Google Pay üzerinden tamamlanabiliyor.

Hizmet Sağlayıcı Sorumluluğu: Ödeme altyapısı Google tarafından desteklense de rezervasyon sonrası müşteri hizmetleri işlemleri ilgili otel veya seyahat platformu yürütümünde kalıyor.

Otel rezervasyon işlevinin ilk aşamada ABD'de İngilizce olarak kullanıma açıldığı, ilerleyen haftalarda ise küresel çapta yaygınlaştırılacağı bildirildi.