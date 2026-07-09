Akıllı telefon pazarında Google cephesinden radikal kararlar gelmeye devam ediyor. Teknoloji devinin önümüzdeki ay New York'ta gerçekleştireceği dev lansman öncesinde sızan resmi tedarik zinciri verileri, Pixel 11 serisinin tüm detaylarını gözler önüne serdi. Sızıntıların en dikkat çekici yanı ise Google'ın yıllardır eleştirilen 128 GB temel depolama seçeneğini bu yıl tamamen çöpe atması oldu. Artık tüm standart ve Pro modeller en az 256 GB dahili hafıza ile kutudan çıkacak. Ancak bu depolama artışı, Avrupa fiyatlarına yaklaşık 100 euro zam olarak yansıyacak.

GOOGLE PIXEL 11 SERİSİ AVRUPA FİYATLARI

Yeni nesil Tensor G6 işlemcisinden güç alacak serinin sızdırılan tam fiyat listesi şu şekilde:

MODEL BAZINDA RENK VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Google, bu yıl Pro serisinin tepe modellerinde profesyonel kullanıcılara yönelik 1 TB depolama alanı sunarken, renk paletini de her model için özel olarak optimize etmiş:

Pixel 11: 256 GB / 512 GB depolama; Gri, Siyah, Pembe, Yeşil renk seçenekleri.

Pixel 11 Pro & Pro XL: 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama; Beyaz, Siyah, Pembe, Yeşil (1 TB seçeneği sadece Siyah renk ile kombine edilebiliyor).

Pixel 11 Pro Fold (Katlanabilir): 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama; Siyah ve Yeşil renk alternatifleri (1 TB seçeneği yine sadece Siyah renkte mevcut).

GEÇMİŞ YILLA KIYASLAMA VE ZAM ORANLARI

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Pixel 10 serisi, 128 GB depolama alanı ile standart modelde 899 euro, Pro modelde ise 1.099 euro başlangıç fiyat etiketlerine sahipti. Bu yıl başlangıç hafızasının iki katına (256 GB) çıkarılmasıyla birlikte fiyatlar taban seviyede 100 euro yukarı taşınmış durumda. Pixel 11 Pro XL ise geçen yıl 256 GB seçeneğiyle 1.299 eurodan açılış yaparken, yeni nesilde bu rakam 1.399 euroya ulaşarak katlanabilir telefonların fiyat sınırlarını zorlamaya başladı.

Önemli Tarihler: Google'ın Pixel 11 ailesini, yeni Pixel Watch 5 akıllı saatini ve Pixel Buds kulaklıklarını tanıtacağı Made by Google etkinliği 12 Ağustos 2026'ta gerçekleştirilecek. Yeni telefonların 20 Ağustos 2026 itibarıyla küresel ölçekte ön siparişe açılması bekleniyor.