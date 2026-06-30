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Jose Flores, çarşamba günü Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ailesiyle birlikte sinemaya giderken eşi Google Android telefonunda yüksek sesli bir deprem uyarısı aldı. Sadece altı saniye sonra yer sarsılmaya başladı.

New York Times'ın haberine göre, Venezuela’nın ulusal bir erken uyarı sistemi bulunmazken, Google’ın Deprem Uyarı Sistemi sayesinde milyonlarca Android kullanıcısı sarsıntıdan saniyeler önce bilgilendirildi.

11,4 MİLYON KİŞİYE UYARI GÖNDERİLDİ

Google’a göre çarşamba günü meydana gelen depremler öncesinde 11,4 milyon kişiye uyarı gönderildi. Kullanıcılar bulundukları bölgeye göre birkaç saniye ile iki dakika arasında değişen sürelerde önceden bilgilendirildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, telefonlardaki ivmeölçer sensörleri aracılığıyla P dalgalarını algılıyor ve verileri analiz ederek depremi tespit ediyor. Riskli bölgelere ise farklı seviyelerde uyarılar gönderiliyor.

7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Venezuela’da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İkinci sarsıntı, ülkenin 1900 yılından bu yana yaşadığı en güçlü deprem olarak kayıtlara geçti.

Google, sistemin yaklaşık 1,4 milyon kişiye en yüksek seviye acil uyarı gönderdiğini açıkladı.

“BİRKAÇ SANİYE FARK YARATABİLİR”

Uzmanlara göre birkaç saniyelik erken uyarı bile hayat kurtarabiliyor. Caracas’ta yaşayan Jose Flores ise yaşadığı anı, “Depremi adeta önceden haber vermiş gibi hissettirdi” sözleriyle anlattı.