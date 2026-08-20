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Yapay zekâ ailesinin hız ve maliyet odaklı versiyonlarını temsil eden Flash serisi, Google'ın en son güncellemesiyle "iş gücü" kapasitesini zirveye taşıdı. Gemini 3.7 Flash; yazılım geliştirme, karmaşık veri analizi ve uzun süreli yapay zekâ ajan görevlerinde daha hatasız sonuçlar vermek üzere tasarlandı. Şirket, yeni modelin lansman fiyatını milyon giriş token'ı başına 0,75 dolar, çıkış token'ı başına ise 3,75 dolar olarak belirledi. Bu rakamlar, önceki neslin çıkış fiyatının tam yarısına denk geliyor.

KODLAMA VE BİLGİ İŞLEMEDE REKOR PERFORMANS

Modelin en belirgin sıçraması yazılım mühendisliği ve web geliştirme testlerinde görüldü. Üretim ortamına hazır kod yazma başarısını ölçen FrontierCode 1.1 Main testinde puanını yüzde 34,4'ten yüzde 43,6'ya çıkaran model; DeepSWE v1.1 testinde ise yüzde 65,3 başarı oranına ulaştı. Arayüz geliştirmede referans görsellere sadakati artırılan Gemini 3.7 Flash, WebDev Arena testinde 1588 Elo puanı elde etti.

Hukuk, finans ve biyobilim gibi yoğun dokümantasyon gerektiren alanlarda da iyileştirmeler sunan yapay zekâ, karmaşık PDF belgelerini işleme kabiliyetini ölçen GDP.pdf testinde başarı oranını yüzde 34'e yükseltti.

TÜM PLATFORMLARDA KULLANIMA SUNULDU

Uzun süreli iş akışlarında daha az insan müdahalesine ihtiyaç duyan model, otonom kararlar alma noktasında gelişkin bir planlama yeteneği sunuyor. Gemini 3.7 Flash; bugünden itibaren Google Antigravity, Gemini API, Google AI Studio ve Android Studio üzerinden geliştiricilerin erişimine açıldı. Kurumsal tarafta Gemini Enterprise Platform ile sunulan model, bireysel kullanıcılara ise 24 saat boyunca aralıksız görev yürütebilen Gemini Spark ajanı üzerinden hizmet vermeye başladı.