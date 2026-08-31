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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıldönümü düzenlenen tören ile coşku içinde kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Belediye Başkanı Hayri Suer, Cumhuriyet Savcısı Burak Sancar, protokol üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Titiz ve protokol üyeleri ilçede bulunan Reşadiye Mahallesi Şehitliği ve Bahçelievler Şehitliği’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehitlerin kabirleri başında dualarla yad edilen kahramanların aziz hatıraları bir kez daha saygı ve minnetle anıldı.

Protokol üyeleri şehitlik ziyaretlerinin ardından ilçede ikamet eden Şehit Aileleri ve Gazilerle bir araya geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Kaymakam Onur Titiz, Belediye Başkanı Hayri Suer, Cumhuriyet Savcısı Burak Sancar ve kurum amirleri ilçedeki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şehitlerimizin bizlere bıraktığı kıymetli emanetleri olan ailelerinin ve vatanımız için fedakârlık gösteren gazilerin yanında olmanın gururu ve mutluluğu yaşandı. Devletin her daim şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu vurgulandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Programı şehit aileleri ve gazilerin ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.