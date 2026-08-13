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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Güreşin ve pehlivanların diyarı Ordu, Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmaya devam ediyor.

Gölköy ilçesinde yetişen genç güreşçiler Berkin Korayer, Caner Nail Yağcı ve Gürkan Yağız Duran, minderde gösterdikleri üstün başarıların ardından U11 Güreş Milli Takım kampına davet edildi. Genç pehlivanların ay-yıldızlı mayoyu giyme yolunda attığı bu dev adım, memleketlerinde büyük bir coşku ve gururla karşılandı.

BAŞKAN HAYRULLAH DURAN, "GURURUMUZSUNUZ!"

Gölköy’ün bağrından çıkan sporcuların milli takıma çağrılması üzerine bir açıklama yapan Ordu Gölköylüler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Duran, duydukları mutluluğu dile getirdi.

Başkan Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Berkin Korayer, Caner Nail Yağcı ve Gürkan Yağız Duran adlı üç genç güreşçimizin U11 Güreş Milli Takım kampına davet edilmesi, bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Ata sporumuz güreşte ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil eden gençlerimizi ve onları yetiştiren fedakar ailelerini yürekten tebrik ediyor, milli mayo yolunda başarılarının devamını diliyoruz."

"ONLAR GÖLKÖY’ÜN GURURU, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİDİR!"

Ordu güreş ekolünün son temsilcileri olan genç sporcuların, milli takım kampında sergileyecekleri performansla gelecekte Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek kadroların temelini oluşturması bekleniyor.

ATA SPORUNUN YENİ YILDIZLARI YETİŞİYOR

Ordu Gölköylüler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, genç yeteneklerin spor hayatlarında her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.