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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyü sınırlarında bulunan Zemzemiye Göleti, çevreye bırakılan atıklar nedeniyle kötü bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.

Özellikle gölet kıyısında ve ağaç diplerinde biriken plastik şişeler, ambalajlar ve evsel çöpler çevre kirliliğine neden oldu.

Hafta sonları ve tatil günlerinde vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği bölgede oluşan kirlilik, Eskişehir’den balık tutmak için gelen Ali Orhan ve arkadaşının dikkatini çekti.

BALIK TUTMAYA GELDİLER, ÇÖPLERİ TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Gölet çevresindeki manzaradan üzüntü duyan amatör balıkçılar, duruma sessiz kalmadı. Yanlarında getirdikleri çöp poşetleriyle çevreye saçılan atıkları tek tek toplamaya başlayan Orhan ve arkadaşı, topladıkları çöpleri araçlarına yükledi.

Atıkların konteynerlere bırakılmasıyla gölet kıyısındaki kötü görüntü büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

DAHA FAZLA KONTEYNER VE DENETİM ÇAĞRISI

Çevre temizliğine duyarlılık gösteren amatör balıkçılar ve bölge sakinleri, benzer görüntülerin yeniden yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Bölgeye daha fazla çöp konteyneri yerleştirilmesi ve özellikle yoğunluğun arttığı dönemlerde denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı.