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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, akşam saatlerinde Kaynarca ilçesindeki Reisler Göleti'nde meydana geldi.

Hafta sonu için gölete gelen 2 genç, fiber kayıkla suya açıldı. Bir süre sonra kayığın alabora olması üzerine iki genç suya düştü.

YARDIM ÇAĞRILARINI VATANDAŞLAR DUYDU

Suya düşen gençlerin yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yanı sıra çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla sudaki 2 genç kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan 2 genç, daha sonra Kaynarca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.