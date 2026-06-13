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Kaynak: AA

Hindistan'da askerî bir nakliye uçağının iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğraması sonucu acı bir olay yaşandı. Hindistan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan "AN-32" tipi nakliye uçağı, Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında iniş gerçekleştirdiği esnada düştü.

İNİŞ SIRASINDA ALEV ALDI

NDTV'nin aktardığı bilgilere göre, nakliye uçağı düştükten hemen sonra alevler içinde kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil durum ekipleri, uçakta çıkan yangına kısa müdahalede bulundu.

RESMİ MAKAMLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yaşanan kaza sonrasında Hindistan Hava Kuvvetleri, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, düşen askerî uçakta görev yapan 5 askerin yaşamını yitirdiği kamuoyuyla paylaşıldı. Hava Kuvvetleri, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine derin üzüntülerini bildirerek başsağlığı ve dayanışma mesajı iletti.